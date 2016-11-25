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Друг Путіна переміг на дебатах у Франції - ЗМІ

П'ятниця, 25 листопада 2016, 07:35

У Франції Франсуа Фійон - кандидат на те, щоб бути висунутим в президенти від партії республіканців - вийшов переможцем з теледебатів з його опонентом в партії Аленом Жюппе.

27 листопада має відбутися голосування, що визначає кандидата від партії на участь в президентських виборах у Франції, повідомляє DW з посиланням на французький телеканал BFM.

За даними центру вивчення громадської думки Elabe, свої голоси екс-прем'єру Фійону готові віддати 71 відсоток виборців консервативного табору.

Ален Жюппе, в минулому теж очолював уряд Франції, перетягнув на свій бік лише 28% консерваторів і правоцентристів, які стежили за дебатами.

Згідно з аналізом думок всієї телеаудиторії, Фійон випереджає Жюппе з результатом 57% проти 41%.

Під час дебатів йшлося про необхідні реформи у Франції і про зовнішню політику, зокрема, по відношенню до РФ.

Жюппе схиляється до м'яких реформ "без брутальності" і виступає за збереження санкцій проти РФ. Фійон заявив, що доб'ється зниження безробіття і відновлення потенціалу країни завдяки жорсткій економії. Він висловився за скасування санкцій проти РФ.

За словами Фійона, списку санкцій політика Заходу "провалилася", не давши "нічого, крім розорення європейських фермерів".

Як повідомляє Le Figaro, Фійон на дебатах звинуватив український парламент в тому, що він "відмовляється голосувати за автономію Донбасу", що, за його словами, нібито передбачено в Мінських угодах.

У свою чергу, Жюппе виступив проти зближення з Володимиром Путіним, який "не припиняє говорити про холодну війну".

Якби Жюппе переміг на виборах, то в переговорах з РФ наполягав би на виконанні мінських угод і на неприйнятності анексії Криму.

Теми: Франція
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