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Друг Путина победил на дебатах во Франции - СМИ

Пятница, 25 ноября 2016, 07:35

Во Франции кандидат на то, чтобы быть выдвинутым в президенты от партии Республиканцев - Франсуа Фийон вышел победителем из теледебатов с Аленом Жюппе.

27 ноября должно состояться голосование, определяющее кандидата от партии на участие в президентских выборах во Франции, сообщает DW со ссылкой на французский телеканал BFM.

По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71 процент избирателей консервативного лагеря.

Ален Жюппе, в прошлом тоже возглавлявший правительство Франции, привлек на свою сторону лишь 28 процентов консерваторов и правоцентристов, следивших за дебатами.

Согласно анализу мнений всей телеаудитории, Фийон опережает Жюппе с результатом 57 процентов против 41 процента.

Во время дебатов речь шла о необходимых реформах во Франции и о внешней политике, в частности, по отношению к РФ.

Жюппе склоняется к мягким реформам "без брутальности" и выступает за сохранение санкций против РФ, то Фийон заявил, что добьется снижения безработицы и восстановления потенциала страны благодаря жесткой экономии. Он высказался за отмену санкций против РФ.

По словам Фийона, санкционная политика Запада "провалилась", не дав "ничего, кроме разорения европейских фермеров".

Как сообщает Le Figaro, Фийон на дебатах обвинил украинский парламент в том, что украинский парламент "отказывается голосовать за автономию Донбасса", который что, по его словам, предусмотрено в Минских соглашениях.

В свою очередь, Жюппе выступил против сближения с Владимиром Путиным, который "не прекращает говорить о холодной войне".

Если бы Жюппе победил на выборах, то в переговорах с РФ настаивал бы на выполнении минских соглашений и на неприемлемости аннексии Крыма.

Темы: Франция
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