Росія звинувачує Україну в "саботажі", але збирається до Мінська у вівторок

Міністерство закордонних справ Росії звинувачує українську владу в "саботажі" реалізації Мінських угод, але готується до зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" у Мінську 29 листопада.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації й преси МЗС РФ у зв'язку з зустріччю міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі

Російська сторона, судячи з використаних висловів, продовжує заперечувати свою причетність до конфлікту на Донбасі:

"Процес внутрішньоукраїнського врегулювання йде досить непросто".

"Не набувають практичного втілення у повному обсязі не лише положення мінського "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року, але й досягнуті, у тому числі на найвищому рівні у "нормандському" форматі, домовленості, покликані сприяти досягненню якнайшвидшого розв’язання гострої кризи на Україні", – заявляє МЗС РФ.

"Пробуксовує" робота Контактної групи і її профільних підгруп. Відповідальність за це лежить на київській владі, яка відверто саботує реалізацію Мінських угод", – стверджує російське зовнішньополітичне відомство.

За словами російських дипломатів, "у таких умовах своє завдання російська сторона бачить у тому, щоб закликати західних партнерів, які мають вплив на керівництво України, спонукати Київ неухильно слідувати взятим на себе зобов'язанням у рамках мінського процесу".

"З урахуванням наявної домовленості лідерів "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Берліні 19 жовтня 2016 року і запрошення, яке надійшло від Німеччини й Франції, МЗС Росії готується до проведення в Мінську 29 листопада ц.р. нової зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі", – повідомляє МЗС РФ.

"Розглядаємо її як продовження спільної практичної роботи з досягнення мирного врегулювання й наданню йому додаткового імпульсу", – додає відомство.

За словами російських дипломатів, ця зустріч "покликана підтримати зусилля не лише з питань безпеки, гуманітарних та економічних проблем, але й просування пакета політичних реформ, про який наші західні й українські колеги з "нормандського" формату постійно чомусь "забувають".

МЗС РФ стверджує, що 19 жовтня в Берліні лідери "нормандського квартету" домовилися, що "дії на політичному треку й у питанні безпеки мають бути синхронні й послідовні".

При цьому бойовики, яких підтримує Росія, не виконують свою частину мінських угод за низкою позицій – і Москва свою відповідальність у цьому питанні відкидає.

Олена Рощенко, УП