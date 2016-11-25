Турчинов: росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що колишнього президента Віктора Януковича мають допитувати не як свідка у справах про події на столичному Майдані, а як головного обвинуваченого.



Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, в чому проблема цього допиту (запланований на 25 листопада допит в режимі відеоконференції)? У тому, що Януковича будуть допитувати як свідка, як не дивно це звучить", – сказав він.

"Цей допит ініціював захист бійців "Беркута", яких звинувачують у розстрілі активістів Майдану. Росіяни, що дали дозвіл на цей допит, просто хочуть зробити шоу, в якому "свідок" Янукович буде захищати "беркутівців" і поливатиме брудом Майдан", – зазначив секретар РНБО.

Турчинов висловив переконання, що Янукович не визнає свою провину.



"Він буде розповідати, що "Беркут" виконував свій обов'язок і т.д. Суд пішов на зустріч захисту підозрюваних у вбивствах і став інструментом реалізації чужого сценарію. Я переконаний, що Януковича треба допитувати не як свідка, а як головного обвинуваченого, і для цього є всі підстави. Починаючи від масштабної корупції, і закінчуючи його особистою відповідальністю за розстріл Небесної Сотні", – підкреслив він.



На його думку, Януковича також потрібно судити за державну зраду: "Згадайте підписане ним звернення до Путіна про введення військ в Україну. За це треба відповідати".



При цьому Турчинов висловив переконання, що якщо українська сторона не може забезпечити його доставку в Україну, значить має бути заочне правосуддя.

"Український суд повинен служити Україні і її законам, а не працювати масовкою в сценарії російських спецслужб", – підкреслив секретар РНБО.

Як відомо, Святошинський районний суд Києва ухвалив провести допит Януковича і екс-командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка з допомогою відеоконференцзв'язку 25 листопада о 13.00.



Янукович після відеодопиту анонсував також прес-конференцію в російському Ростові-на-Дону.