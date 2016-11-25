Суд повторно дав добро ГПУ на заочне розслідування проти Богатирьової

Печерський районний суд Києва повторно дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне заочне розслідування проти колишнього віце-прем'єр-міністра, екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової.



Про це йдеться в ухвалі суду від 17 листопада, передають "Українські новини" в п'ятницю.



Згідно з ним, 20 жовтня 2014 року Генпрокуратура повідомила Богатирьовій про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.



21 жовтня 2014 року її оголосили в розшук.



В результаті проведених заходів, ГПУ отримала від робочого апарату українського бюро Інтерполу лист про те, що 16 березня 2014 року екс-міністр рейсом S7156 вилетіла з Молдови (аеропорт Кишинева) в Росію (аеропорт "Домодєдово" у Москві), і по сьогоднішній день не повернулася в Україну.



При цьому в 2015 році суд уже давав дозвіл Генпрокуратурі на початок заочного розслідування, але потім воно було скасоване у зв'язку з блокуванням її розшуку каналами Інтерполу.



ГПУ повторно звернулася до суду в зв'язку зі змінами в законодавстві, що дозволяють почати спецрозслідування проти підозрюваного, який більше 6 місяців переховується від органів слідства.



Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали справи вирішив надати Генпрокуратурі дозвіл на початок заочного розслідування проти Богатирьової.



Як відомо, захист Богатирьової стверджує, що Інтерпол 12 серпня припинив стосовно неї розшукові заходи.

21 жовтня 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла "за попередньою змовою з групою осіб".

У квітні 2015 року Печерський райсуд Києва заочно обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляді взяття під варту.