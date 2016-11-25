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Суд повторно дал добро ГПУ на заочное расследование против Богатыревой

Пятница, 25 ноября 2016, 10:37

Печерский районный суд Киева повторно разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное заочное расследование против бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Об этом говорится в определении суда от 17 ноября, передают "Українські новини" в пятницу.

Согласно ему, 20 октября 2014 года Генпрокуратура сообщила Богатыревой о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

21 октября 2014 года она была объявлена в розыск.

В результате проведенных мероприятий, ГПУ получила от рабочего аппарата украинского бюро Интерпола письмо о том, что 16 марта 2014 года экс-министр рейсом S7156 вылетела из Молдовы (аэропорт Кишинева) в Россию (аэропорт "Домодедово" в Москве), и по сегодняшний день не вернулась в Украину.

При этом в 2015 году суд уже давал разрешение Генпрокуратуре на начало заочного расследования, но затем оно было отменено в связи с блокированием ее розыска по каналам Интерпола.

ГПУ повторно обратилась в суд в связи с изменениями в законодательстве, позволяющими начать спецрасследование против подозреваемого, более 6 месяцев скрывающегося от органов следствия.

Следственный судья, заслушав мнение сторон уголовного производства, изучив материалы дела решил предоставить Генпрокуратуре разрешение на начало заочного расследования против Богатыревой.

Как известно, защита Богатыревой утверждает, что Интерпол 12 августа прекратил в ее отношении розыскные мероприятия.

Как известно, 21 октября 2014 года Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".

В апреле 2015 года Печерский райсуд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогатыреваГенпрокуратура
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