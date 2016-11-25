У прокуратурі пояснили, навіщо прийшли з обшуками в "Гулівер"

У Києві правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях у торгово-офісному центрі "Гулівер" в рамках розслідування розкрадання коштів банку "Михайлівський".

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець 25 листопада у Facebook.

"На сьогодні в рамках розслідування розкрадання коштів банку Михайлівський столичними правоохоронцями проводиться ряд обшуків на підприємствах, пов’язаних з колишніми власникам банку. Зокрема, і в офісних приміщеннях, які розміщуються у торгово-офісному центрі "Гулівер" – пояснила вона.

Йдеться про підприємства, які, за даними слідства, могли бути задіяні у злочинних схемах розкрадання банківських коштів на суму понад 900 млн гривень шляхом отримання незаконних кредитів.

"Зауважимо, що усі слідчі дії відбуваються на підставі ухвал суду, максимально коректно, щоб забезпечити безперешкодне функціонування торгових закладів, які розташовані у даному центрі", – наголосила прес-секретар.

Так, за її словами, вхід у будівлю є вільним, обшуки проходять лише на окремих поверхах, зазначених в ухвалі суді.

У п'ятницю вранці стало відомо, що силовики проводять слідчі дії в центрі Києва в офісній будівлі комплексу "Гулівер".

У листопаді ТРЦ Гулівер був заарештований в рамках справи про банк Михайлівський.

Українська правда