Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В прокуратуре объяснили, зачем пришли с обысками в "Гулливер"

Пятница, 25 ноября 2016, 11:25

В Киеве правоохранители проводят обыски в офисных помещениях в торгово-офисном центре "Гулливер" в рамках расследования хищения средств банка "Михайловский".

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец 25 ноября в Facebook.

"На сегодняшний день в рамках расследования хищения средств банка Михайловский столичными правоохранителями проводится ряд обысков на предприятиях, связанных с бывшими владельцам банка. В частности, и в офисных помещениях, размещенных в торгово-офисном центре "Гулливер" – пояснила она.

Речь идет о предприятиях, которые, по данным следствия, могли быть задействованы в преступных схемах хищения банковских средств на сумму более 900 млн гривен путем получения незаконных кредитов.

"Заметим, что все следственные действия происходят на основании постановлений суда, максимально корректно, чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование торговых заведений, расположенных в данном центре", – отметила пресс-секретарь.

Так, по ее словам, вход в здание свободен, обыски проходят только на отдельных этажах, указанных в постановлении суде.

В пятницу утром стало известно, что силовики проводят следственные действия в центре Киева в офисном здании комплекса "Гулливер".

В ноябре ТРЦ "Гулливер" был арестован в рамках дела о банке "Михайловский".

Украинская правда

Темы: Киевпрокуратурабанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
Все новости...
Реклама: