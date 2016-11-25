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Допит Януковича викликав ажіотаж у журналістів, у суді тиснява

П'ятниця, 25 листопада 2016, 11:31

На skype-допит екс-президента Віктора Януковича акредитовано 45 засобів масової інформації, більше 110 журналістів та операторів.

Про це УП повідомили у прес-службі державної судової адміністрації України.

Для допиту виділили два зали в Святошинському райсуді Києва. В першому залі будуть присутні сторони кримінального провадження, судді, рідні та близькі обвинувачуваних та потерпілих.

 
фото: Роман кравець

Через тисняву журналістам виділили інший зал, де транслюватимуть онлайн-трансляцію із зали суду.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

У залу суду також допустять операторів телеканалів для трансляції.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

Наразі ситуація в суді спокійна, прокурори, судді та адвокати уникають розмов з журналістами.

На дворі кілька авто поліції та карета "швидкої".

Обвинувачуваних ще не доставили. Працівники суду обіцяють, що засідання почнеться рівно об 13.00.

Роман Кравець, УП

Теми: ЯнуковичсудМайдан
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