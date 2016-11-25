Допрос Януковича вызвал ажиотаж у журналистов, в суде давка
На skype-допрос экс-президента Виктора Януковича аккредитовано 45 средств массовой информации, более 110 журналистов и операторов.
Об этом УП сообщили в пресс-службе государственной судебной администрации Украины.
Для допроса выделили два зала в Святошинском райсуде Киева. В первом зале будут присутствовать стороны уголовного производства, судьи, родные и близкие обвиняемых и потерпевших.
Из-за давки журналистам выделили другой зал, где будут транслировать онлайн-трансляцию из зала суда.
В зал суда также допустят операторов телеканалов для трансляции.
Сейчас ситуация в суде спокойная, прокуроры, судьи и адвокаты избегают разговоров с журналистами.
На дворе несколько авто полиции и карета "скорой".
Обвиняемых еще не доставили. Работники суда обещают, что заседание начнется ровно в 13.00.
Роман Кравец, УП