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Допрос Януковича вызвал ажиотаж у журналистов, в суде давка

Пятница, 25 ноября 2016, 11:31

На skype-допрос экс-президента Виктора Януковича аккредитовано 45 средств массовой информации, более 110 журналистов и операторов.

Об этом УП сообщили в пресс-службе государственной судебной администрации Украины.

Для допроса выделили два зала в Святошинском райсуде Киева. В первом зале будут присутствовать стороны уголовного производства, судьи, родные и близкие обвиняемых и потерпевших.

Из-за давки журналистам выделили другой зал, где будут транслировать онлайн-трансляцию из зала суда.

 
фото: роман кравец

В зал суда также допустят операторов телеканалов для трансляции.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ

Сейчас ситуация в суде спокойная, прокуроры, судьи и адвокаты избегают разговоров с журналистами.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦ

На дворе несколько авто полиции и карета "скорой".

Обвиняемых еще не доставили. Работники суда обещают, что заседание начнется ровно в 13.00.

Роман Кравец, УП

Темы: ЯнуковичсудМайдан
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