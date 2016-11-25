Коломойський легалізував контроль над УКРОПом

Бізнесмена Ігоря Коломойського практично одностайно обрали керівником комісії партійного контролю "Українського об'єднання патріотів – УКРОП".

Таке рішення ухвалили на XI з'їзді партії в Києві, повідомляє УНІАН.

За статутом, керівника цього органа обрано на 2 роки.

Ігор Коломойський став членом УКРОПу, він перебуває на партійному обліку однієї з районних організацій Києва, повідомила речниця партії Євгенія Кравчук.

На порядку денному з'їзду, який проходить у Києві 25 листопада, – затвердження складу Політичної ради УКРОПу, обрання голови й членів Комісії партійного контролю й склад Ревізійної комісії партії.

Ці органи будуть формуватися відповідно до нового Статуту УКРОПу, який був затверджений на IX з'їзді партії у вересні.

Кандидатів у Політичну раду, Комісію партійного контролю й Ревізійну комісію партії обирали рейтинговим голосуванням під час конференцій регіональних партійних організацій.

Комісія партійного контролю має право скасовувати рішення будь-яких органів і керівників політсили, у тому числі голови партії, таким чином, комісія дуже впливає на формування позиції партії.

Як відомо, "Українську партію патріотів", відому більше як УКРОП, створили люди, близькі до Коломойського – зокрема, Геннадій Корбан і Борис Філатов. Міністерство юстиції зареєструвало партію "УКРОП" 25 вересня 2014 року.

23 січня 2016 року Корбана змістили з посади голови політради партії "УКРОП".

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