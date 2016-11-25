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Коломойский легализовал контроль над УКРОПом

Пятница, 25 ноября 2016, 13:19
Коломойский легализовал контроль над УКРОПом

Бизнесмена Игоря Коломойского практически единогласно избрали руководителем комиссии партийного контроля "Украинского объединения патриотов – УКРОП".

Такое решение приняли на XI съезде партии в Киеве, сообщает УНИАН.

По уставу, руководитель этого органа избран на  2 года.

Игорь Коломойский стал членом УКРОПа, он находится на партийном учете одной из районных организаций Киева, сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук.

В повестке дня съезда, который проходит в Киеве 25 ноября, – утверждение состава Политического совета УКРОПа, избрание председателя и членов Комиссии партийного контроля и состав Ревизионной комиссии партии.

Эти органы будут формироваться в соответствии с новым Уставом УКРОПа, который был утвержден на IX съезде партии в сентябре.

Кандидатов в Политический совет, Комиссию партийного контроля и Ревизионную комиссию партии выбирали рейтинговым голосованием во время конференций региональных партийных организаций.

Комиссия партийного контроля имеет право отменять решения любых органов и руководителей политсилы, в том числе главы партии, таким образом, комиссия оказывает большое влияние на формирование позиции партии.

Как известно, "Українську партію патріотів", известную больше как УКРОП, создали люди, близкие к Коломойскому – в частности, Геннадий Корбан и Борис Филатов. Министерство юстиции зарегистрировало партию "УКРОП" 25 сентября 2014 года.

23 января 2016 года Корбана сместили с должности главы политсовета партии "УКРОП".

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Коломойский
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