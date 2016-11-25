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Ростов-на-Дону стоїть у пробках через Януковича

П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:40

У Ростові-на-Дону РФ вжито безпрецедентних заходів безпеки у зв'язку з участю екс-президента України Віктора Януковича в засіданні суду в справі вбивств євромайданівців.

Про це "Українській правді" з місця подій повідомила кореспондент РБК Віра Холмогорова.

"Весь центр Ростова перегороджений з ранку даішниками, жителі скаржаться на перекриті вулиці і пробки", – зазначає журналіст.

За її словами, будівля суду на момент знаходження в ньому Януковича була під посиленою охороною російських правоохоронців і ФСО.

 
Засідання суду ретельно охороняли. Все було перекрито
віра хомогорова

"Огляд журналістів при вході в будівлю суду був безпрецедентно ретельним. Оглядаливсі особисті речі, аж до того, що відкривали косметички і там рилися", –розповіла Холмогорова.

Також журналістів не відразу випустили з будівлі суду - чекали поки поїде екс-президент.

 

Як відомо, в п'ятницю мав відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок було налагоджено, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.

Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора" і активісти з прапорами "Вільні люди".

Адвокат "беркутівців" подав у ГПУ заяву про злочин з цього приводу.

Екс-президент Віктор Янукович заявив журналістам, що "обурений" тим, що його допит не відбувся 25 листопада, але на запитання відповідати не став.

Як відомо, 25 листопада в Ростові запланована також прес-конференція екс-президента.

Українська правда

Теми: ЯнуковичРосія
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