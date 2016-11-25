Ростов-на-Дону стоїть у пробках через Януковича

У Ростові-на-Дону РФ вжито безпрецедентних заходів безпеки у зв'язку з участю екс-президента України Віктора Януковича в засіданні суду в справі вбивств євромайданівців.



Про це "Українській правді" з місця подій повідомила кореспондент РБК Віра Холмогорова.



"Весь центр Ростова перегороджений з ранку даішниками, жителі скаржаться на перекриті вулиці і пробки", – зазначає журналіст.



За її словами, будівля суду на момент знаходження в ньому Януковича була під посиленою охороною російських правоохоронців і ФСО.

Засідання суду ретельно охороняли. Все було перекрито віра хомогорова

"Огляд журналістів при вході в будівлю суду був безпрецедентно ретельним. Оглядаливсі особисті речі, аж до того, що відкривали косметички і там рилися", –розповіла Холмогорова.



Також журналістів не відразу випустили з будівлі суду - чекали поки поїде екс-президент.

Як відомо, в п'ятницю мав відбутися допит Януковича по відеозв'язку з Ростовським судом Росії. Янукович прибув до суду і відеозв'язок було налагоджено, однак через неявку обвинувачених "беркутівців" засідання було перенесено на понеділок на 13:00 за київським часом.



Повідомлялося, що "беркутівців" блокували представники "Правого сектора" і активісти з прапорами "Вільні люди".



Адвокат "беркутівців" подав у ГПУ заяву про злочин з цього приводу.



Екс-президент Віктор Янукович заявив журналістам, що "обурений" тим, що його допит не відбувся 25 листопада, але на запитання відповідати не став.



Як відомо, 25 листопада в Ростові запланована також прес-конференція екс-президента.



Українська правда