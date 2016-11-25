Путін отримав "Красаву" від Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно подарував президенту Росії Володимиру Путіну створений для матчів Кубка конфедерацій 2017 року м'яч "Красава".

Інфантіно вручив свій презент під час зустрічі з російським лідером, повідомляє ТАСС.

Путін отримав "Красаву" Михайло Метцель, ТАСС

Путін у відповідь зазначив, що в Росії дуже люблять футбол і він сподівається, що ця любов виразиться у високій якості проведення Кубка.

Фото дня: Путин и "Красава" pic.twitter.com/ew1GrmdtFe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 25, 2016

Інфантіно подякував російському лідеру й уряду РФ за активну співпрацю в підготовці майбутніх змагань.

Він нагадав, що вже 20 років займається організацією футбольних турнірів.

"Мій досвід співпраці з Російською Федерацією, той рівень прихильності справі з боку уряду на найвищому рівні – це щось безпрецедентне", – сказав президент ФІФА.

"Я впевнений, що нас чекають два чудові літа (2017 і 2018 років, коли пройдуть Кубок конфедерацій і Чемпіонат світу з футболу), які дозволять багатьом відкрити для себе Росію, якої, можливо, вони не знали", – додав Інфантіно.

Кубок конфедерацій в 2017 році відбудеться в Росії, як і Чемпіонат світу з футболу у 2018 році.

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Дизайн м'яча за назвою "Красава" представили 11 листопада. Вперше його використовують у дружньому матчі між Росією й Румунією, пише Footy headlines.

Як відомо, 2014 році обговорювалася можливість позбавити Росію права проводити Чемпіонат світу з футболу 2018 року через військову інтервенцію РФ на територію України.

У 2016 році колишній віце-прем'єр Великобританії Нік Клегг закликав відібрати у Росії право на проведення чемпіонату світу 2018 року через ситуацію в Сирії.