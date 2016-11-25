Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин получил "Красаву" от Инфантино

Пятница, 25 ноября 2016, 14:52

Президент ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту России Владимиру Путину созданный для матчей Кубка конфедераций 2017 года мяч "Красава".

Инфантино вручил свой презент во время встречи с российским лидером, сообщает ТАСС.

Путин получил
Путин получил "Красаву"
Михаил Метцель, ТАСС

Путин в ответ отметил, что в России очень любят футбол и он надеется, что эта любовь выразится в высоком качестве проведения Кубка.

Инфантино поблагодарил российского лидера и правительство РФ за активное сотрудничество в подготовке предстоящих соревнований.

Он напомнил, что уже 20 лет занимается организацией футбольных турниров.

"Мой опыт сотрудничества с Российской Федерацией, тот уровень приверженности делу со стороны правительства на самом высоком уровне – это что-то беспрецедентное", – сказал президент ФИФА.

"Я уверен, что нас ждут два прекрасных лета (2017 и 2018 годов, когда пройдут Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу), которые позволят многим открыть для себя Россию, которую, возможно, они не знали", – добавил Инфантино.

Кубок конфедераций в 2017 году пройдет в России, как и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Adidas 2017 Confed Cup Krasava official match ball
Adidas 2017 Confed Cup Krasava official match ball
footyheadlines.com

Дизайн мяча под названием "Красава" представили 11 ноября. Первый раз его используют в дружественном матче между Россией и Румынией, пишет Footy headlines.

Как известно, в 2014 году обсуждалась возможность лишить Россию права проводить Чемпионат мира по футболу 2018 года из-за военной интервенции РФ на территорию Украины.

В 2016 году бывший вице-премьер Великобритании Ник Клегг призвал отобрать у России право на проведение чемпионата мира 2018 года из-за ситуации в Сирии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинспортРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Путин
Пригожин и "Вагнер" до сих пор имеют полную свободу в РФ – американские аналитики
Эрдоган ждет у себя Путина в августе
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Последние новости
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
Все новости...
Реклама: