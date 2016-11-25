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Посол Туреччини пообіцяв з'ясувати, навіщо турецька делегація їздила в Крим

П'ятниця, 25 листопада 2016, 16:59

Посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель під час пояснень у МЗС щодо візиту турецьких політиків в окупований Крим запевнив у підтримці Туреччиною територіальної цілісності України.

Про це спікер МЗС Мар'яна Беца повідомила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

"З турецької сторони були надані чіткі запевнення у незмінності позиції офіційної Анкари про підтримку територіальної цілісності України. Турецький посол пообіцяв розібратися в ситуації і надати додаткові пояснення про склад делегації", – сказала вона.

Вона підкреслила, що будь-які візити в тимчасово окупований Крим повинні чітко відповідати законодавству України, нормам міжнародного права, а також повинні узгоджуватися з українською стороною.

Як відомо, турецька делегація відвідала окупований Севастополь в середу ввечері. Російські ЗМІ повідомили, що там були політики і бізнесмени.

У свою чергу депутат від БПП, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров з посиланням на тимчасового повіреного у справах посольства Туреччини в Україні Озгюна Талу повідомив, що представників офіційної влади Туреччини там не було.

"Відомо також те, що громадяни Туреччини, які планували відвідати тимчасово окупований Росією Крим в обхід встановлених правил в'їзду-виїзду на територію України, завчасно були попереджені послом Туреччини в Москві про незаконність такої поїздки і її можливі наслідки", – говорилося в заяві.

Теми: ТуреччинаКрим
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