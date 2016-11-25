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Посол Турции пообещал выяснить, зачем турецкая делегация ездила в Крым

Пятница, 25 ноября 2016, 16:59

Посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель во время объяснений в МИДе причин визита турецких политиков в оккупированный Крым заверил в поддержке Турцией территориальной целостности Украины.

Об этом спикер МИДа Марьяна Беца сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"С турецкой стороны были предоставлены четкие заверения в неизменности позиции официальной Анкары о поддержке территориальной целостности Украины. Турецкий посол пообещал разобраться в ситуации и предоставить дополнительные объяснения о составе делегации", – сказала она.

Она подчеркнула, что любые визиты во временно оккупированный Крым должны четко соответствовать законодательству Украины, нормам международного права, а также должны согласовываться с украинской стороной.

Как известно, турецкая делегация посетила оккупированный Севастополь в среду вечером. Российские СМИ сообщили, что там были политики и бизнесмены.

В свою очередь депутат от БПП, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров со ссылкой на временного поверенного в делах посольства Турции в Украине Озгюна Талу сообщил, что представителей официальных властей Турции там не было.

"Известно также то, что граждане Турции, которые планировали посетить временно оккупированный Россией Крым в обход установленных правил въезда-выезда на территорию Украины, заблаговременно были предупреждены послом Турции в Москве о незаконности такой поездки и ее возможных последствиях", – говорилось в заявлении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТурцияКрым
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