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На "Дожде" заявляют, что их съемочная группа пропала в Донецке

Пятница, 25 ноября 2016, 19:49

Телеканал "Дождь" сообщает о том, что в Донецке пропала их съемочная группа.

Согласно информации, корреспонденты Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь в пятницу, 25 ноября. 

Перед исчезновением Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана так называемым "Министерством государственной безопасности" самопровозглашенной "ДНР".

На горячей линии "МГБ" "Дождю" сообщили, что в пятницу арестов ведомство не производило.

Съемочная группа телеканала получила аккредитацию для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и у боевиков.

На оккупированную территорию журналисты прошли в четверг с территории Украины. На территории "ДНР" журналисты "Дождя" планировали снять серию сюжетов для эфира и сайта телеканала. В четверг они записали интервью с так называемым бывшим секретарем "Совета безопасности "ДНР" Александром Ходаковским.

Сам Ходаковский заявил "Дождю", что "догадывается, что журналистов задержали для профилактической беседы, потому что пресс-секретарь так называемого ["премьер-министра "ДНР" Александра] Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без ведома самого Захарченко".

Сама Алена Алексеева, помощница Захарченко, сказала, что не знает о задержании журналистов.

Темы: СМИДонецк
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