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ГПУ почала розслідувати купівлю Лещенком квартири

Понеділок, 31 жовтня 2016, 14:21
ГПУ почала розслідувати купівлю Лещенком квартири

Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо народного депутата БПП Сергія Лещенка.

Таку відповідь на запит "Української правди" надали у Генпрокуратурі.

У Генпрокуратурі зазначають, що "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника щодо неправомірних дій народного депутата Сергія Лещенка та з інших питань управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ 27 жовтня 2016 року внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань".

Таким чином "розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, яка займає особливо відповідальне становище". Попередня кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 368 2 Кримінального кодексу України", – сказано в повідомленні ГПУ.

Крім того, ще один депутатський запит до генпрокурора з проханням провести перевірку щодо квартир депутатів Лещенка та Світлани Заліщук передано в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 18 жовтня.

Запит направили 6 народних депутатів, серед них зокрема радикали Андрій Лозовий та Дмитро Лінько, народофронтівці Євген Дейдей і Вадим Підберезняк і представник БПП Сергій Каплін.

Вони стверджують, що проаналізували доходи народних депутатів фракції БПП Сергія Лещенка та Світлани Заліщук і звинувачують останніх у вчиненні корупційних злочинів, оскільки, на їхню думку, офіційні доходи вказаних нардепів не дозволили б їм придбати елітне житло.

Як відомо, між Лещенком і Луценком триває конфлікт. 24 жовтня депутат від БПП  заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.

У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.

Як відомо, у вересні 2016 року Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник за результатами перевірки повідомив, що в купівлі Лещенком квартири є ознаки адміністративного правопорушення, яке полягає у взятті безвідсоткової позики в керівника УП Олени Притули.

20 вересня НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири Лещенка.

Водночас у Національному антикорупційному бюро заявили, що не знайшли корупційної складової у купівлі квартири народним депутатом Світланою Заліщук, водночас там вказали на деякі неточності у декларації.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураАнтикорупційна прокуратура
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