Меркель на посаді канцлера підтримують дві третини німців

64 відсотки жителів Німеччини вважають Ангелу Меркель гідним кандидатом на пост нового канцлера.

Про це пише DW.com.

Підтримка канцлера Німеччини Ангели Меркель серед населення країни впевнено зростає. У той час як лише п'ять днів тому, 20 листопада, за те, щоб вона залишилася на четвертий термін на посаді глави уряду, висловилися 55 відсотків респондентів, у п'ятницю, 25 листопада, на те ж питання ствердно відповіли вже понад дві третини, 64 відсотки учасників дослідження Politbarometer телеканалу ZDF.

Проти кандидатури Меркель виступають 33 відсотки німців. Серед прихильників партійного блоку ХДС/ХСС частка тих, хто підтримує чинного канцлера досягає 89 відсотків.

Якби вибори в бундестаг проходили в найближчу неділю, консервативний блок набрав би, згідно з опитуванням, 36 відсотків. За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) виступили б 21 відсоток, на підтримку Лівої партії - 10 відсотків, а Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) - 5 відсотків респондентів. Результат правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" склав би 13 відсотків.