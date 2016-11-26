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Меркель на посаді канцлера підтримують дві третини німців

Субота, 26 листопада 2016, 02:47

64 відсотки жителів Німеччини вважають Ангелу Меркель гідним кандидатом на пост нового канцлера.

Про це пише DW.com.

Підтримка канцлера Німеччини Ангели Меркель серед населення країни впевнено зростає. У той час як лише п'ять днів тому, 20 листопада, за те, щоб вона залишилася на четвертий термін на посаді глави уряду, висловилися 55 відсотків респондентів, у п'ятницю, 25 листопада, на те ж питання ствердно відповіли вже понад дві третини, 64 відсотки учасників дослідження Politbarometer телеканалу ZDF.

Проти кандидатури Меркель виступають 33 відсотки німців. Серед прихильників партійного блоку ХДС/ХСС частка тих, хто підтримує чинного канцлера досягає 89 відсотків.

Якби вибори в бундестаг проходили в найближчу неділю, консервативний блок набрав би, згідно з опитуванням, 36 відсотків. За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) виступили б 21 відсоток, на підтримку Лівої партії - 10 відсотків, а Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) - 5 відсотків респондентів. Результат правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" склав би 13 відсотків.

Теми: МеркельНімеччина
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