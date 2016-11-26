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Меркель на посту канцлера поддерживают две трети немцев

Суббота, 26 ноября 2016, 02:47

64 процента жителей Германии считают Ангелу Меркель достойным кандидатом на пост нового канцлера.

Об этом пишет DW.com.

Поддержка канцлера Германии Ангелы Меркель среди населения страны уверенно растет. В то время как лишь пять дней назад, 20 ноября, за то, чтобы она осталась на четвертый срок на посту главы правительства, высказались 55 процентов респондентов, в пятницу, 25 ноября, на тот же вопрос утвердительно ответили уже более двух третей, 64 процента участников исследования Politbarometer телеканала ZDF.

Против кандидатуры Меркель выступают 33 процента немцев. Среди сторонников партийного блока ХДС/ХСС доля поддерживающих действующего канцлера достигает 89 процентов.

Если бы выборы в бундестаг проходили в ближайшее воскресенье, консервативный блок набрал бы, согласно опросу, 36 процентов. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) выступили бы 21 процент, в поддержку Левой партии - 10 процентов, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) - 5 процентов респондентов. Результат правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" составил бы 13 процентов.

Темы: МеркельГермания
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