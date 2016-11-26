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Саудівська Аравія відмовилася від переговорів ОПЕК з Росією

Субота, 26 листопада 2016, 07:05

Саудівська Аравія відмовилася від участі в запланованих переговорах за участю Росії про можливе обмеження видобутку нафти країнами, що не входять в ОПЕК, в результаті переговори, заплановані на 28 листопада у Відні, були скасовані, ціни на нафту впали.

Про це, посилаючись на агентство Bloomberg, пише DW.com.

Замість цього пройде внутрішня зустріч, на якій члени ОПЕК спробують врегулювати свої розбіжності, зокрема, з приводу можливого скорочення обсягів видобутку нафти Іраном і Іраком, повідомили два делегата ОПЕК, які побажали залишитися анонімними.

Іран наполягає на тому, щоб йому дозволили відновити рівень нафтовидобутку до рівня, який був до запровадження санкцій. Ірак вимагає для себе надзвичайного стану, пояснюючи це тим, що держава терміново потребує нафтових доходів  для боротьби з терористами з "Ісламської держави".

Представники Саудівської Аравії хотіли б спочатку домовитися всередині ОПЕК, перш ніж вести переговори з такими країнами, як Росія.

У свою чергу, на 30 листопада запланована зустріч на рівні міністрів країн ОПЕК, на якій передбачалося офіційно оформити алжирську угоду від 28 вересня, коли країни ОПЕК попередньо домовилися про зниження квот на видобуток нафти. Тепер через відмову навіть одного учасника ця попередня угода може бути зірваною.

Після появи інформації про зрив переговорів ціна на нафту марки Brent на лондонських торгах впала на 3,6 відсотка до 47,24 долара за барель, ціна на нафту марки WTI на нью-йоркських торгах впала до 46,06 долара за барель.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська АравіянафтаРосія
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