Саудовская Аравия отказалась от переговоров ОПЕК с Россией

Саудовская Аравия отказалась от участия в запланированных переговорах с участием России о возможном ограничении добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, в результате переговоры, запланированные на 28 ноября в Вене, были отменены, цены на нефть упали.

Об этом, ссылаясь на агентство Bloomberg, пишет DW.com.

Вместо этого пройдет внутренняя встреча, на которой члены ОПЕК попытаются урегулировать свои разногласия, в частности, по поводу возможного сокращения объемов добычи нефти Ираном и Ираком, сообщили два делегата ОПЕК, пожелавшие остаться анонимными.

Иран настаивает на том, чтобы ему позволили восстановить уровень нефтедобычи до уровня, который был до введения санкций. Ирак требует для себя исключительного положения, объясняя это тем, что государство срочно нуждается в нефтяных доходах для борьбы с террористами из "Исламского государства".

Представители Саудовской Аравии хотели бы сначала договориться внутри ОПЕК, прежде чем вести переговоры с такими странами, как Россия.

В свою очередь, на 30 ноября запланирована встреча на уровне министров стран ОПЕК, на которой предполагалось официально оформить алжирское соглашение от 28 сентября, когда страны ОПЕК предварительно договорились о снижении квот на добычу нефти. Теперь из-за отказа даже одного участника это предварительное соглашение может быть сорвано.

После появления информации о срыве переговоров цена на нефть марки Brent на лондонских торгах упала на 3,6 процента до 47,24 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI на нью-йоркских торгах упала до 46,06 доллара за баррель.