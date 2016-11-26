Порошенко у роковини Голодомору: Маємо зберегти Україну

Президент Петро Порошенко у день пам'яті жертв голодоморів заявив, що 1932-1933 роки "надломили нас, але не зламали".

Про це глава держави заявив у своєму мікроблозі у Twitter'і.

"Тридцять другий та тридцять третій надломили нас, але не зламали. Ми ж маємо виконати святий обов’язок перед пам’яттю мільйонів закатованих голодом українців – зберегти Україну, єдину, незалежну, соборну", - зазначив президент.

Тридцять другий та тридцять третій надломили нас, але не зламали#Holodomor pic.twitter.com/O9pAXOpqI9 — Петро Порошенко (@poroshenko) November 26, 2016

Вранці 26 листопада на Михайлівській площі у Києві глава держави із дружиною вшанували пам'ять жертв голодомору 1932-1933 рр.



"Президентське подружжя поклало композиції з колосків та калини до підніжжя Пам'ятного знаку жертвам голодомору на Михайлівській площі в Києві. Президент разом з дружиною вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання", - повідомляє прес-служба президента.

Як відомо, 26 листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів, загальнонаціональні заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору пройдуть по всій Україні та у 32 країнах світу.