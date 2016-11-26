Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко у роковини Голодомору: Маємо зберегти Україну

Субота, 26 листопада 2016, 12:15

Президент Петро Порошенко у день пам'яті жертв голодоморів заявив, що 1932-1933 роки "надломили нас, але не зламали". 

Про це глава держави заявив у своєму мікроблозі у Twitter'і.

"Тридцять другий та тридцять третій надломили нас, але не зламали. Ми ж маємо виконати святий обов’язок перед пам’яттю мільйонів закатованих голодом українців – зберегти Україну, єдину, незалежну, соборну", - зазначив президент.

Вранці 26 листопада на Михайлівській площі у Києві глава держави із дружиною вшанували пам'ять жертв голодомору 1932-1933 рр. 

"Президентське подружжя поклало композиції з колосків та калини до підніжжя Пам'ятного знаку жертвам голодомору на Михайлівській площі в Києві. Президент разом з дружиною вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання", - повідомляє прес-служба президента. 

Як відомо, 26 листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів, загальнонаціональні заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору пройдуть по всій Україні та у 32 країнах світу.

Теми: Порошенкоголодомор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: