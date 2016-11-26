Страйк пілотів Lufthansa: деякі рейси буде скасовано й у неділю
Через страйк пілотів авіакомпанії Lufthansa у неділю, 27 листопада, можливі скасування деяких рейсів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.
"Lufthansa заявила, що може скасувати деякі польоти у неділю, навіть якщо пілоти компанії завершать страйк, який розпочався у середу", - йдеться у повідомленні.
Клієнтів закликають перевіряти статус своїх рейсів.
У суботу Lufthansa скасувала 137 рейсів у зв'язку зі страйком пілотів. За оцінками компанії, скасування суботніх рейсів торкнеться приблизно 30 тис. пасажирів.
За чотири дні авіакомпанія скасувала 2 755 рейсів, які мали обслужити 345 тис. пасажирів.
Як відомо, пілоти Lufthansa проводять страйк через тарифну суперечку з керівництвом компанії, яка триває вже два роки, вимагаючи підвищення зарплат, чого не було вже близько 5 років.
Профспілка вимагає збільшення окладів пілотам більш ніж на 20%, що відповідає щорічному зростанню на 3,66%.