Страйк пілотів Lufthansa: деякі рейси буде скасовано й у неділю

Через страйк пілотів авіакомпанії Lufthansa у неділю, 27 листопада, можливі скасування деяких рейсів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

"Lufthansa заявила, що може скасувати деякі польоти у неділю, навіть якщо пілоти компанії завершать страйк, який розпочався у середу", - йдеться у повідомленні.

Клієнтів закликають перевіряти статус своїх рейсів.

У суботу Lufthansa скасувала 137 рейсів у зв'язку зі страйком пілотів. За оцінками компанії, скасування суботніх рейсів торкнеться приблизно 30 тис. пасажирів.

За чотири дні авіакомпанія скасувала 2 755 рейсів, які мали обслужити 345 тис. пасажирів.

Як відомо, пілоти Lufthansa проводять страйк через тарифну суперечку з керівництвом компанії, яка триває вже два роки, вимагаючи підвищення зарплат, чого не було вже близько 5 років.

Профспілка вимагає збільшення окладів пілотам більш ніж на 20%, що відповідає щорічному зростанню на 3,66%.