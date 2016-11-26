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Забастовка пилотов Lufthansa: некоторые рейсы будут отменены и в воскресенье

Суббота, 26 ноября 2016, 13:27

В связи с забастовкой пилотов авиакомпании Lufthansa в воскресенье, 27 ноября, возможны отмены некоторых рейсов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Lufthansa заявила, что может отменить некоторые полеты в воскресенье, даже если пилоты компании завершат забастовку, которая длится со среды", - говорится в сообщении.

Клиентов призывают проверять статус своих рейсов на сайте компании.

В субботу Lufthansa отменила 137 рейсов в связи с забастовкой пилотов. По оценкам компании, отмена субботних рейсов коснется примерно 30 тыс. пассажиров.

За четыре дня авиакомпания отменила 2755 рейсов, которые должны были обслужить 345 тыс. пассажиров.

Как известно, пилоты Lufthansa проводят забастовку из-за тарифного спора с руководством компании, который продолжается уже два года, требуя повышения зарплат, чего не было уже около 5 лет.

Профсоюз требует увеличения окладов пилотам более чем на 20%, что соответствует ежегодному росту на 3,66%.

Темы: авиамитинги
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