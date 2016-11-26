У Харкові побили активіста місцевого Євромайдану

У Харкові двоє невідомих побили активіста місцевого Євромайдану, музиканта Василя Рябка.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про подію надійшла до чергової частини Холодногірського відділу поліції в суботу о 10:13 від самого потерпілого.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що двоє невідомих чоловіків на вулиці побили 41-річного громадянина та зникли.

Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм грудної клітини доставлений до Харківської обласної клінічної лікарні швидкої і невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини.