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В Харькове избили активиста местного Евромайдана

Суббота, 26 ноября 2016, 14:50

В Харькове двое неизвестных избили активиста местного Евромайдана, музыканта Василия Рябко.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Холодногорского отдела полиции в субботу в 10:13 от самого потерпевшего.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что двое неизвестных мужчин на улице избили 41-летнего гражданина и исчезли.

Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки доставлен в Харьковскую областную клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

Информация о событии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства.

Темы: Харьков
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