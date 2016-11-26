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Порошенко: Апологети заперечення геноциду живуть в одній географічній точці

Субота, 26 листопада 2016, 15:53
Порошенко: Апологети заперечення геноциду живуть в одній географічній точці
прес-служба президента

Президент Петро Порошенко дав доручення МЗС продовжити роботу щодо визнання світовою спільнотою Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це він сказав у промові з нагоди роковин Голодомору в суботу в Києві.

"Я щойно підписав указ "Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду українського народу", в якому, в тому числі, дав доручення Міністерству закордонних справ продовжувати роботу щодо визнання світовою спільнотою, іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору геноцидом українського народу", - сказав президент.

За словами Порошенка, апологети заперечення визнання Голодомору геноцидом "живуть здебільшого в одній географічній точці".

"Вони ховають від науковців архівні документи. Вони судом забороняють відповідні праці українських авторів. Можна, звичайно, зачистити від книжок про Голодомор багатостраждальну бібліотеку української літератури в Москві. Але з історії Голодомор викреслити неможливо", - сказав Порошенко.

Він також виступив за створення музейної частини у Меморіальному комплексі пам’яті жертв Голодомору, яка б відповідала кращим зразкам музейно-меморіального мистецтва.

"Я переконаний, що слід розпочати цю роботу з метою створення гідного музейного закладу. До цієї справи мають долучитися і неурядові кола, представники українського бізнесу, українська та світова громадськість", - зазначив президент.

Він також висловив переконання, що Голодомор був прямим наслідком втрати Україною державності в 20-х роках минулого століття.

"Звісно, і незалежність не гарантує від неврожаїв. Але всі знають – сусідні з СРСР країни українців не нищили конфіскацією їжі. Тож очевидно, збережи країна свою самостійність, жодних спланованих Голодоморів не було б", - сказав він.

Порошенко наголосив, що окупація України радянською Росією стала можливою внаслідок роз'єднання та внутрішніх чвар політичних сил молодої Української держави.

"Тридцять другий та тридцять третій надломили мою націю, але Україну і українців не зламали. Після десятиліть нищення, Україна звелася на ноги. В 91-му поставила крапку в історії імперії. А нині протистоїть спробам відродити цю імперію і впевнено захищає рубежі свободи – свободи власної і свободи Європи", - сказав він. 

Порошенко зазначив, що як президент відчуває відповідальність за збереження незалежності та соборності України не лише перед теперішнім поколінням, але й перед мільйонами загиблих. Він додав, що запорукою перемоги може бути лише непохитна єдність українського народу.

Коли Порошенко цитував спогади свідків Голодомору, йому на очі наверталися сльози.

Після промови президент оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання та розпочав акцію "Запали свічку пам'яті", поклавши свічку до Меморіалу жертв Голодомору.

Українська правда

Теми: ПорошенкоРосія
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