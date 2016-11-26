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Порошенко: Апологеты отрицания геноцида живут в одной географической точке

Суббота, 26 ноября 2016, 15:53
Порошенко: Апологеты отрицания геноцида живут в одной географической точке
пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко дал поручение МИД продолжить работу по признанию мировым сообществом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом он сказал в речи по случаю годовщины Голодомора в субботу в Киеве.

"Я только что подписал указ "О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов в Украине - геноцида украинского народа", в котором, в том числе, дал поручение Министерству иностранных дел продолжать работу по признанию мировым сообществом, иностранными государствами и международными организациями Голодомора геноцидом украинского народа", - сказал президент.

По словам Порошенко, апологеты отрицания признания Голодомора геноцидом "живут в основном в одной географической точке".

"Они прячут от ученых архивные документы. Они судом запрещают соответствующие работы украинских авторов. Можно, конечно, зачистить от книг о Голодоморе многострадальную библиотеку украинской литературы в Москве. Но из истории Голодомор вычеркнуть невозможно", - сказал Порошенко.

Он также выступил за создание музейной части в Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора, которая бы соответствовала лучшим образцам музейно-мемориального искусства.

"Я убежден, что следует начать эту работу с целью создания достойного музейного заведения. К этому делу должны присоединиться и неправительственные круги, представители украинского бизнеса, украинская и мировая общественность", - отметил президент.

Он также выразил убеждение, что Голодомор был прямым следствием потери Украиной государственности в 20-х годах прошлого века.

"Конечно, и независимость не гарантирует от неурожаев. Но все знают - соседние с СССР страны украинцев не уничтожали конфискацией пищи. Поэтому очевидно, сохрани страна свою самостоятельность, никаких спланированных Голодоморов бы не было", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что оккупация Украины советской Россией стала возможной в результате разъединения и внутренних распрей политических сил молодого Украинского государства.

"Тридцать второй и тридцать третий надломили мою нацию, но Украину и украинцев не сломали. После десятилетий уничтожения, Украина поднялась на ноги. В 91-м поставила точку в истории империи. А сейчас противостоит попыткам возродить эту империю и уверенно защищает рубежи свободы - свободы собственной и свободы Европы", - сказал он.

Порошенко отметил, что как президент чувствует ответственность за сохранение независимости и соборности Украины не только перед нынешним поколением, но и перед миллионами погибших. Он добавил, что залогом победы может быть только непоколебимое единство украинского народа.

Когда Порошенко цитировал воспоминания свидетелей Голодомора, ему на глаза наворачивались слезы.

После речи президент объявил общенациональную минуту молчания и начал акцию "Зажги свечу памяти", возложив свечу к Мемориалу жертв Голодомора.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоРосcия
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