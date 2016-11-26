"Укралізниця" скасувала низку рейсів "Інтерсіті" у новорічну ніч
Субота, 26 листопада 2016, 17:06
"Укралізниця" скасувала низку швидкісних поїздів "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" , що курсують у новорічну ніч, через низький попит на ці дати.
Про це повідомляє прес-служба "УЗ".
Згідно із повідомленням, скасовано курсування швидкісного поїзда Дарниця – Одеса з відправленням з Дарниці 31 грудня 2016 у 16:10.
Також скасовано поїзд Київ – Запоріжжя з відправленням 1 січня 2017 з Києва о 07:15.
Крім того, скасовано курсування рейсів з Києва до Сміли і Кривого Рогу, а також з Дарниці до Львова.
Також, обмежується маршрут прямування поїзда "Інтерсіті+" Київ – Красноармійськ до станції Дніпропетровськ з відправленням з Києва 31 грудня в 17:35.