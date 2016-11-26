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"Укралізниця" скасувала низку рейсів "Інтерсіті" у новорічну ніч

Субота, 26 листопада 2016, 17:06
Укралізниця скасувала низку рейсів Інтерсіті у новорічну ніч

"Укралізниця" скасувала низку швидкісних поїздів "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" , що курсують у новорічну ніч, через низький попит на ці дати.

Про це повідомляє прес-служба "УЗ".

Згідно із повідомленням, скасовано курсування швидкісного поїзда Дарниця – Одеса з відправленням з Дарниці 31 грудня 2016 у 16:10.

Також скасовано поїзд Київ – Запоріжжя з відправленням 1 січня 2017 з Києва о 07:15.

Крім того, скасовано курсування рейсів з Києва до Сміли і Кривого Рогу, а також з Дарниці до Львова.

Також, обмежується маршрут прямування поїзда "Інтерсіті+" Київ – Красноармійськ до станції Дніпропетровськ з відправленням з Києва 31 грудня в 17:35.

Економічна правда

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Теми: Укрзалізниця
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