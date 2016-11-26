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"Укрзализныця" отменила ряд рейсов "Интерсити" в новогоднюю ночь

Суббота, 26 ноября 2016, 17:06
Укрзализныця отменила ряд рейсов Интерсити в новогоднюю ночь

"Укрзализныця" отменила ряд скоростных поездов "Интерсити+" и "Интерсити", курсирующих в новогоднюю ночь,из-за низкого спроса на эти даты.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Согласно сообщению, отменено курсирование скоростного поезда Дарница - Одесса с отправлением из Дарницы 31 декабря 2016 в 16:10.

Также отменен поезд Киев - Запорожье с отправлением 1 января 2017 из Киева в 07:15.

Кроме того, отменено курсирование рейсов из Киева в Смелу и Кривой Рог, а также с Дарницы во Львов.

Также, ограничивается маршрут следования поезда "Интерсити+" Киев - Красноармейск до станции Днепропетровск с отправлением из Киева 31 декабря в 17:35.

Экономическая правда

Темы: Укрзализныця
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