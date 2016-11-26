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У Москві зірвали навчання у "Школі журналістських розслідувань" через "бомбу"

Субота, 26 листопада 2016, 18:18

Російські поліцейські перервали перший день роботи семінару "Школи журналістських розслідувань" у Москві через "загрозу вибуху".

Про це у соцмережах у суботу повідомили організатори та учасники заходу.

Офіційних пояснень від правоохоронних органів Росії за фактом інциденту наразі немає. 

Як повідомили на сайті медіапроекту "Соль", через дві години від початку занять до ДК "Делайс" на вулиці Правди увійшли співробітники поліції і попросили всіх вийти. За словами правоохоронців, надійшла інформація про закладену у приміщенні бомбу.

Через 20 хвилин учасникам школи дозволили повернутися в приміщення для занять, однак незабаром знову попросили вийти на вулицю. До будівлі приїхали кінологи, а також співробітники телеканалу Life.

Поліцейські почали вимагати в усіх учасників школи надати персональні дані, у т.ч. номери мобільних телефонів. Правоохоронці також з'ясовують, звідки кожному із слухачів відомо про захід і з якою метою вони на нього приїхали. Керують роботою поліцейських співробітники центру "Е" по Північному адміністративному округу Москви.

Спершу поліція не стала переривати заняття школи танців, яке проходило на другому поверсі будівлі ДК, однак потім танцюристів теж вигнали на вулицю, ті продовжили заняття у дворі.

Учасниками "Школи журналістських розслідувань" цьогоріч стали діючі журналісти різних видань з 9 регіонів країни. Заняття мали відбуватися у суботу та неділю. Зокрема, було заплановано лекцію колишнього керівника міжнародної неурядової організації "Фонд підтримки розслідувальної журналістики" Григорія Пасько.

 

Українська правда

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Теми: РосіяЗМІполіція
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