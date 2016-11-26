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В Москве сорвали занятия в "Школе журналистских расследований" из-за "бомбы"

Суббота, 26 ноября 2016, 18:18

Российские полицейские прервали первый день работы семинара "Школы журналистских расследований" в Москве из-за "угрозу взрыва".

Об этом в соцсетях в субботу сообщили организаторы и участники мероприятия.

Официальных объяснений от правоохранительных органов России по факту инцидента пока нет.

Как сообщили на сайте медиапроекта "Соль", через 2 часа после начала занятий в ДК "Делайс" на улице Правды вошли сотрудники полиции и попросили всех выйти. По словам правоохранителей, поступила информация о заложенной в здании бомбе.

Через 20 минут участникам школы позволили вернуться в помещение для занятий, однако вскоре снова попросили выйти на улицу. К зданию приехали кинологи, а также сотрудники телеканала Life.

Полицейские потребовали у всех участников школы предоставить персональные данные, в т.ч. номера мобильных телефонов. Правоохранители также выясняют, откуда каждому из слушателей известно о мероприятии и с какой целью они на него приехали. Руководят работой полицейских сотрудники центра "Э" по Северному административному округу Москвы.

Сначала полиция не стала прерывать занятия школы танцев, которое проходило на втором этаже здания ДК, однако затем танцоров тоже выгнали на улицу, те продолжили занятия во дворе.

Участниками "Школы журналистских расследований" в этом году стали действующие журналисты различных изданий из 9 регионов страны. Занятия должны проходить в субботу и воскресенье. В частности, была запланирована лекция бывшего руководителя международной неправительственной организации "Фонд поддержки расследовательской журналистики" Григория Пасько. 

 

Темы: РосcияСМИполиция
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