У Голодомору й нинішньої агресії РФ на Донбасі схожі цілі - латвійський історик

Мета нинішньої агресії Росії на сході Україні схожа на мету Голодомору - знищення українців як народу за його бажання бути незалежним та за протистояння російській окупації.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив латвійський історик, депутат Сейму Латвії, режисер фільму "Радянська історія" Едвінс Шноре.

"У нинішньої агресії Росії на сході Україні схожа мета. На мою думку, нинішній російський режим не може без цього, оскільки російська імперія не може існувати без України. І ризикуючи майже всім, цей режим готовий піти на злочин, щоб зберегти свою імперію, її цілі та ідею", - зазначив він.

На думку Шноре, війна Росії на сході Україні свідчить про те, що імперські плани Кремлю не вдається запровадити.

"Питання часу, коли Росія зазнає поразки", – додав депутат.

Говорячи про фільм "Радянська історія", Шноре зазначив, що після зйомок захистив дисертацію, в якій досліджував ставлення Заходу до Голодомору в Україні.

"Як виявилося, на Заході в той час була інформація про Великий голод в Україні, але реакція була дуже пасивною і ніхто нічого не робив, поки майже в центрі Європи знищували голодом 7 мільйонів людей. І те, що відбулося на сході України в 2014 році – це також один із наслідків Голодомору", – зауважив історик.