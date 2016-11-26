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У Голодомора и нынешней агрессии РФ на Донбассе схожие цели - латвийский историк

Суббота, 26 ноября 2016, 19:21

Цель нынешней агрессии России на востоке Украины похожа на цель Голодомора - уничтожение украинцев как народа за его желание быть независимым и за противостояние российской оккупации.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил латвийский историк, депутат Сейма Латвии, режиссер фильма "Советская история" Эдвинса Шноре.

"У нынешней агрессии России на востоке Украины похожая цель. По моему мнению, нынешний российский режим не может без этого, поскольку российская империя не может существовать без Украины. И рискуя почти всем, этот режим готов пойти на преступление, чтобы сохранить свою империю, ее цели и идею", - отметил он.

По мнению Шноре, война России на востоке Украины свидетельствует о том, что имперские планы Кремлю не удается внедрить. 

"Вопрос времени, когда Россия потерпит поражение", - добавил депутат.

Говоря о фильме "Советская история", Шноре отметил, что после съемок защитил диссертацию, в которой исследовал отношение Запада к Голодомору в Украине.

"Как оказалось, на Западе в то время была информация о Великом голоде в Украине, но реакция была очень пассивной и никто ничего не делал, пока почти в центре Европы уничтожали голодом 7 млн человек. И то, что произошло на востоке Украины в 2014 году - это также одно из последствий Голодомора", - отметил историк.

Темы: РосcияДонбассголодомор
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