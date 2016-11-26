Роскомнагляд пропонує дітям писати листи Дідові Морозу за зразком
Субота, 26 листопада 2016, 19:42
Роскомнагляд склав зразок рекомендованого листа дітей Дідові Морозу.
Він оприлюднений на сторінці Роскомнагляду Вконтакте.
"З наближенням новорічних свят кількість сайтів з листами Дідові Морозу, на яких поширюються персональні дані дітей, зростає. На даний момент виявлено 76 ресурсів, за якими вживаються заходи", - йдеться в повідомленні.
"Тому було прийнято рішення скласти зразок листа Дідові Морозу з рекомендаціями", - відзначили в Роскомнагляді.
Українська правда