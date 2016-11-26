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Роскомнадзор предлагает детям писать письмо Деду Морозу по образцу

Суббота, 26 ноября 2016, 19:42

Роскомнадзор составил образец рекомендованного письма детей Деду Морозу.

Он обнародован на странице Роскомнадзора Вконтакте.

 

"С приближением новогодних праздников количество сайтов с письмами Деду Морозу, на которых распространяются персональные данные детей, возрастает. В настоящий момент выявлено 76 ресурсов, по которым принимаются меры", - говорится в сообщении.

"Поэтому было принято решение составить образец письма Деду Морозу с рекомендациями", - отметили в Роскомнадзоре.

Украинская правда

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Темы: Росcия
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