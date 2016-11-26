Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Грузії затвердив новий уряд

Субота, 26 листопада 2016, 21:27

Парламент Грузії більшістю голосів оголосив довіру уряду Георгія Квірікашвілі та урядовій програмі.

Для отримання вотуму довіри уряду було потрібно отримати голоси списочної більшості членів парламенту. За довіру уряду проголосували 110 депутатів, проти - 19, повідомляє "Грузія online".

Оновлений склад Кабміну і урядову програму депутатам представив кандидат в прем'єри Георгій Квірікашвілі. Слухання проходили в різних парламентських форматах останні три дні.

До складу уряду увійшли: міністр економіки - Георгій Гахарія, міністр енергетики - Каха Каладзе, міністр інфраструктури і регіонального розвитку - Зураб Алавідзе, держміністр Грузії у справах євроінтеграції - Віктор Долідзе, міністр фінансів - Дмітрій Кумсішвілі, міністр внутрішніх справ - Георгій Мгебрішвілі, міністр юстиції - Теа Цулукіані, міністр у справах біженців - Созар Субарі, міністр оборони - Леван Ізорія, держміністр Грузії у справах примирення і громадянської рівноправності - Кетеван Ціхелашвілі, міністр у справах спорту і молоді - Таріел Хечікашвілі, міністр освіти - Олександр Джеджелава, міністр охорони навколишнього середовища - Гігла Агулашвілі, міністр культури - Михаїл Гіоргадзе, міністр закордонних справ - Михаїл Джанелідзе, міністр сільського господарства - Леван Давіташвілі, міністр охорони здоров'я - Давид Сергеєнко.

Міністерство у справах діаспор ліквідовано. Структурно воно увійшло до складу Міністерства закордонних справ Грузії.

Теми: Грузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: