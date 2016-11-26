Парламент Грузії затвердив новий уряд

Парламент Грузії більшістю голосів оголосив довіру уряду Георгія Квірікашвілі та урядовій програмі.

Для отримання вотуму довіри уряду було потрібно отримати голоси списочної більшості членів парламенту. За довіру уряду проголосували 110 депутатів, проти - 19, повідомляє "Грузія online".

Оновлений склад Кабміну і урядову програму депутатам представив кандидат в прем'єри Георгій Квірікашвілі. Слухання проходили в різних парламентських форматах останні три дні.

До складу уряду увійшли: міністр економіки - Георгій Гахарія, міністр енергетики - Каха Каладзе, міністр інфраструктури і регіонального розвитку - Зураб Алавідзе, держміністр Грузії у справах євроінтеграції - Віктор Долідзе, міністр фінансів - Дмітрій Кумсішвілі, міністр внутрішніх справ - Георгій Мгебрішвілі, міністр юстиції - Теа Цулукіані, міністр у справах біженців - Созар Субарі, міністр оборони - Леван Ізорія, держміністр Грузії у справах примирення і громадянської рівноправності - Кетеван Ціхелашвілі, міністр у справах спорту і молоді - Таріел Хечікашвілі, міністр освіти - Олександр Джеджелава, міністр охорони навколишнього середовища - Гігла Агулашвілі, міністр культури - Михаїл Гіоргадзе, міністр закордонних справ - Михаїл Джанелідзе, міністр сільського господарства - Леван Давіташвілі, міністр охорони здоров'я - Давид Сергеєнко.

Міністерство у справах діаспор ліквідовано. Структурно воно увійшло до складу Міністерства закордонних справ Грузії.