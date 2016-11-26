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Парламент Грузии утвердил новое правительство

Суббота, 26 ноября 2016, 21:27

Парламент Грузии большинством голосов объявил доверие правительству Георгия Квирикашвили и правительственной программе.

Для получения вотума доверия правительству требовалось получить голоса списочного большинства членов парламента. За доверие правительство проголосовали 110 депутатов, против – 19, сообщает "Грузия online".

Обновленный состав Кабмина и правительственную программу депутатам представил кандидат в премьеры Георгий Квирикашвили. Слушания проходили в разных парламентских форматах последние три дня.

В состав правительства вошли: министр экономики - Георгий Гахария, министр энергетики - Каха Каладзе, министр инфраструктуры и регионального развития - Зураб Алавидзе, госминистр Грузии по делам евроинтеграции - Виктор Долидзе, министр финансов - Дмитрий Кумсишвили, министр внутренних дел - Георгий Мгебришвили, министр юстиции - Теа Цулукиани, министр по делам беженцев - Созар Субари, министр обороны - Леван Изория, госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия - Кетеван Цихелашвили, министр по делам спорта и молодежи - Тариэл Хечикашвили, министр образования - Александр Джеджелава, министр охраны окружающей среды - Гигла Агулашвили, министр культуры - Михаил Гиоргадзе, министр иностранных дел - Михаил Джанелидзе, министр сельского хозяйства - Леван Давиташвили, министр здравоохранения - Давид Сергеенко.

Министерство по делам диаспор ликвидировано. Структурно оно вошло в состав Министерства иностранных дел Грузии.

Темы: Грузия
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