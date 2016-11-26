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Росія заявляє про докази застосування бойовиками в Сирії хімічної зброї

Субота, 26 листопада 2016, 22:02

Російські військові в суботу передали представникам національного органу Сирії зі здійснення конвенції Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) матеріальні та документальні свідчення застосування бойовиками в провінції Алеппо хімічної зброї.

"Сирійській стороні передані результати аналізів проб, хімічний боєприпас з іпритом, проби ґрунту з району застосування боєприпасів, а також проби ґрунту з воронки і проби з самого боєприпасу", - повідомили "Інтерфаксу" в суботу в Міноборони РФ.

"Аналізом підтверджено наявність у пробах отруйної речовини іприт, виробленої з великою часткою ймовірності кустарним способом, що підтверджує наявність у бойовиків добре налагодженого виробництва хімічної зброї", - сказали в військовому відомстві.

"Не виключена можливість поставки отруйної речовини іприт і інших токсичних хімікатів з третіх країн. Міноборони Росії проводиться робота з визначення можливих каналів поставки отруйних речовин до Сирії", - відзначили в міністерстві.

За даними Міноборони РФ, 16 листопада російські військові експерти в провінції Алеппо в населеному пункті Маррет-Умм-Хауш виявили застосовану бойовиками проти цивільного населення мінометну міну кустарного виробництва калібру 240 мм, що не розірвалася, з пробкою в хвостовій частині, характерною для хімічних боєприпасів.

"Під час вилучення її з ґрунту з отвору під детонатор почала витікати в'язка рідина темно-коричневого кольору. Прилади, застосовані для експрес-аналізу ґрунту в воронці і вмісту міни показали наявність отруйної речовини шкірнонаривної дії типу іприт", - розповіли у відомстві.

Зразки проб направили для дослідження в лабораторію Міноборони Росії.

Раніше російське військове відомство закликало Організацію з заборони хімічної зброї направити місію до Сирії.

Теми: Сирія
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