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Россия заявляет о доказательствах применения боевиками в Сирии химоружия

Суббота, 26 ноября 2016, 22:02

Российские военные в субботу передали представителям национального органа Сирии по осуществлению конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) материальные и документальные свидетельства применения боевиками в провинции Алеппо химического оружия.

"Сирийской стороне переданы результаты анализов проб, химический боеприпас с ипритом, пробы грунта из района применения боеприпаса, а также пробы грунта из воронки и пробы из самого боеприпаса", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в Минобороны РФ.

"Анализом подтверждено наличие в пробах отравляющего вещества иприт, произведенного с большой долей вероятности кустарным способом, что подтверждает наличие у боевиков хорошо налаженного производства химического оружия", - сказали в военном ведомстве.

"Не исключена возможность поставки отравляющего вещества иприт и других токсичных химикатов из третьих стран. Минобороны России проводится работа по определению возможных каналов поставки отравляющих веществ в Сирию", - отметили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, 16 ноября российские военные эксперты в провинции Алеппо в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш обнаружили примененную боевиками против гражданского населения неразорвавшуюся минометную мину кустарного производства калибра 240 мм с пробкой в хвостовой части, характерной для химических боеприпасов.

"При извлечении ее из грунта из отверстия под взрыватель начала вытекать вязкая жидкость темно-коричневого цвета. Приборы, примененные для экспресс-анализа грунта в воронке и содержимого мины показали наличие отравляющего вещества кожно-нарывного действия типа иприт", - рассказали в ведомстве.

Образцы проб направили для исследования в лабораторию Минобороны России.

Ранее российское военное ведомство призвало Организацию по запрещению химического оружия направить миссию в Сирию.

Темы: Сирия
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