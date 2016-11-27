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Трюдо: Канада засуджує Голодомор і підтримує Україну

Неділя, 27 листопада 2016, 00:00

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив злочини Голодомора, а також висловив підтримку сучасній Україні.

Таку заяву він зробив 26 листопада, в День пам'яті жертв голодоморів.

Трюдо зазначив, що голодомор - це акт геноциду, метою якого було знищити особистість і волю українського народу, однак мета досягнута не була.

"Канада разом з українським народом засуджує звірства Голодомору, і допоможе зробити так, щоб його жертви не були забуті. Ми також як і раніше підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, а також важливі кроки, зроблені урядом України для забезпечення більшої безпеки, процвітання і економічної незалежності для свого народу", - йдеться в заяві.

Він також закликав канадців згадати тих, хто постраждав від Голодомору і задуматися про важливий внесок українців в становлення Канади.

"Їх стійкість і рішучість допомогли побудувати різноманітне суспільство Канади, яке є нашою силою і гордістю", - зазначив Трюдо.

Теми: Канадаголодомор
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