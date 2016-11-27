Трюдо: Канада осуждает Голодомор и поддерживает Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил преступления Голодомора, а также выразил поддержку современной Украине.

Такое заявление он сделал 26 ноября, в День памяти жертв голодоморов.

Трюдо отметил, что голодомор – это акт геноцида, целью которого было уничтожить личность и волю украинского народа, однако цель достигнута не была.

"Канада вместе с украинским народом осуждает зверства Голодомора, и поможет сделать так, чтобы его жертвы не были забыты. Мы также по-прежнему поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные шаги, предпринятые правительством Украины для обеспечения большей безопасности, процветания и экономической независимости для своего народа", - говорится в заявлении.

Он также призвал канадцев вспомнить тех, кто пострадал от Голодомора и задуматься о важном вкладе украинцев в становление Канады.

"Их стойкость и решимость помогли построить разнообразное общество Канады, которое является нашей силой и гордостью", - отметил Трюдо.