Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЮНІСЕФ: 500 тис дітей в Сирії живуть в умовах облоги

Неділя, 27 листопада 2016, 05:04

У Сирії через триваючі бої число дітей, які проживають в умовах облоги, за рік збільшилося майже вдвічі і зараз становить 500 тисяч осіб.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

Відзначається, що діти проживають в 16 районах, які майже повністю відрізані від гуманітарної допомоги і послуг першої необхідності.

"Для мільйонів людей в Сирії, життя стало нескінченним кошмаром - зокрема, для сотень тисяч дітей, що живуть в облозі. Дітей вбивають і ранять, вони занадто бояться йти в школу або навіть грати, виживаючи в умовах браку їжі і з мінімумом ліків", - сказав виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

Відзначається, що деякі громади в Сирії за два роки практично не отримували допомогу. Тільки в східній частині Алеппо, за оцінками ЮНІСЕФ, 100 тисяч дітей живуть в облозі.

Також в організації заявляють, що через відсутність безпечних місць, дітям доводиться грати і вчитися в підвальних приміщеннях.

ЮНІСЕФ закликав всі сторони конфлікту зняти облогу з Сирії, а також дозволяти і полегшувати гуманітарним організаціям доступ по всій країні.

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Сирія
Угрупування ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера
У США повідомили про другий за тиждень небезпечний інцидент з російським літаком у Сирії
Пентагон назвав атаку винищувача РФ на американський дрон "небезпечною"
Останні новини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
Усі новини...
Реклама: