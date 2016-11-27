ЮНІСЕФ: 500 тис дітей в Сирії живуть в умовах облоги

У Сирії через триваючі бої число дітей, які проживають в умовах облоги, за рік збільшилося майже вдвічі і зараз становить 500 тисяч осіб.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

Відзначається, що діти проживають в 16 районах, які майже повністю відрізані від гуманітарної допомоги і послуг першої необхідності.

"Для мільйонів людей в Сирії, життя стало нескінченним кошмаром - зокрема, для сотень тисяч дітей, що живуть в облозі. Дітей вбивають і ранять, вони занадто бояться йти в школу або навіть грати, виживаючи в умовах браку їжі і з мінімумом ліків", - сказав виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк.

Відзначається, що деякі громади в Сирії за два роки практично не отримували допомогу. Тільки в східній частині Алеппо, за оцінками ЮНІСЕФ, 100 тисяч дітей живуть в облозі.

Також в організації заявляють, що через відсутність безпечних місць, дітям доводиться грати і вчитися в підвальних приміщеннях.

ЮНІСЕФ закликав всі сторони конфлікту зняти облогу з Сирії, а також дозволяти і полегшувати гуманітарним організаціям доступ по всій країні.