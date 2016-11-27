ЮНИСЕФ: 500 тыс детей в Сирии живут в условиях осады

В Сирии из-за продолжающихся боев число детей, проживающих в условиях осады, за год увеличилось почти вдвое и сейчас составляет 500 тысяч человек.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Отмечается, что дети проживают в 16 районах, которые почти полностью отрезаны от гуманитарной помощи и услуг первой необходимости.

"Для миллионов людей в Сирии, жизнь стала бесконечным кошмаром - в частности, для сотен тысяч детей, живущих в осаде. Детей убивают и ранят, они слишком боятся идти в школу или даже играть, выживая в условиях нехватки пищи и с минимумом лекарств", - сказал исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

Отмечается, что некоторые общины в Сирии за два года практически не получали помощь. Только в восточной части Алеппо, по оценкам ЮНИСЕФ, 100 тысяч детей живут в осаде.

Также в организации заявляют, что из-за отсутствия безопасных мест, детям приходится играть и учиться в подвальных помещениях.

ЮНИСЕФ призвал все стороны конфликта снять осаду с Сирии, а также разрешать и облегчать гуманитарным организациям доступ по всей стране.