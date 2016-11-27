АТО: Бойовики били 37 разів, в основному - в напрямку Маріуполя
Неділя, 27 листопада 2016, 05:50
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 37 разів відкривали вогонь по українських позиціях, близько 80% обстрілів велися на Маріупольському напрямку.
Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.
З важкої артилерії, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Мар'їнці, Водяному, Широкиному, Талаківці, Лебединському, Павлопілю. По Новотроїцькому стріляв снайпер.
На Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи обстріляли українські позиції біля Авдіївки, Опитного і Майорська.
На Луганському напрямку бойовики з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Новозванівку, Попасну, Орехове і Новоолександрівку.