Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: Боевики били 37 раз, в основном - в направлении Мариуполя

Воскресенье, 27 ноября 2016, 05:50
АТО: Боевики били 37 раз, в основном - в направлении Мариуполя

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 37 раз открывали огонь по украинским позициям, около 80% обстрелов велись  на Мариупольском направлении.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

Из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Марьинке, Водяному, Широкино, Талаковке, Лебединскому, Павлополю. По Новотроицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, Опытного и Майорска.

На Луганском направлении боевики из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новозвановку, Попасную, Орехово и Новоалександровку.

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
21:02
Канал "Мы-Украина" в телемарафоне показал карту России с присоединенным Крымом, на телеканале отреагировали
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
Все новости...
Реклама: