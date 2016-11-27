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У Вашингтоні заявили, що РФ не змогла вплинути на хід виборів

Неділя, 27 листопада 2016, 06:28

Високопоставлений чиновник в адміністрації президента США заявив, що Росії не вдалося вплинути на хол президентських виборів 8 листопада.

Заява була оприлюднена The New York Times у відповідь на запит про хід розслідування федерального уряду з приводу "чистоти" виборів.

"Кремль, ймовірно, очікував, що громадський резонанс навколо розкриття інформації, який відбувся після ініційованих російським урядом викриттів електронних листів американських осіб і організацій, в тому числі політичних, підніме питання про цілісність виборчого процесу, що могло б підірвати легітимність обраного президента. Проте, ми впевнені в результаті наших виборів, які точно відображають волю американського народу", - йдеться в заяві.

Відзначається, що федеральний уряд не спостерігав підвищеного рівня шкідливої кібер-активності, спрямованої на підрив виборчого процесу в день виборів.

"В результаті, ми вважаємо, що наші вибори були вільними і справедливими з точки зору кібербезпеки", - йдеться в тексті.

Також в заяві йдеться про те, що у Вашингтоні не знають, чи планували Росія будь-які кібер-атаки в день виборів або ж скасувала їх через попередження уряду США.

Теми: США
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