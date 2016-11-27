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В Вашингтоне заявили, что РФ не смогла повлиять на ход выборов

Воскресенье, 27 ноября 2016, 06:28

Высокопоставленный чиновник в администрации президента США заявил, что России не удалось повлиять на холл президентских выборов 8 ноября.

Заявление было опубликовано The New York Times в ответ на запрос о ходе расследования федерального правительства по поводу "чистоты" выборов.

"Кремль, вероятно, ожидал, что общественный резонанс вокруг раскрытия информации, который последовал после инициированных российским правительством разоблачений электронных писем американских лиц и организаций, в том числе политических, поднимет вопросы о целостности избирательного процесса, что могло бы подорвать легитимность избранного президента. Тем не менее, мы уверены в результате наших выборов, которые точно отражают волю американского народа", - говорится в заявлении.

Отмечается, что федеральное правительство не наблюдало повышенного уровня вредоносной кибер-активности, направленной на подрыв избирательного процесса в день выборов.

"В результате, мы полагаем, что наши выборы были свободными и справедливыми с точки зрения кибербезопасности", - говорится в тексте.

Также в заявлении говорится, что в Вашингтоне не знают, планировали ли Россия какие-либо кибер-атаки в день выборов или же отменила их из-за предупреждений правительства США.

Темы: США
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